В Балаково осудят преподавателя вуза за мелкую взятку от студента

В суд направлено уголовное дело в отношении старшего преподавателя кафедры «Физика и естественнонаучные дисциплины» одного из учебных заведений высшего образования Балаково Саратовской области

В феврале 2018 года обвиняемая получила через посредника от студента взятку на сумму 1 тысяча рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за внесение в зачетную книжку студента и зачетную ведомость сведений о сдаче зачета без фактической проверки знаний.

В ходе следствия преподавательница признала вину, до суда ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила прокуратура Саратовской области.