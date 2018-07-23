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В Москве задержали мужчину, в мотошлеме ограбившего банк на 15 млн рублей
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В Москве задержали мужчину, в мотошлеме ограбившего банк на 15 млн рублей 

ИД «Собеседник» 17 минут назад
Полицейские завели уголовное дело по статье о разбое на 35-летнего мужчину, ограбившего офис «Бинбанка» в Москве.
В четверг, 19 июля, Sobesednik.ru писал, что вооруженный мужчина в мотошлеме ворвался в офис «Бинбанка» на Ленинградском проспекте в САО Москвы и потребовал у сотрудников открыть денежное хранилище.
Как передает РИА «Новости», 23 июля столичные полицейские сумели задержать преступника: им оказался 35-летний приезжий мужчина. У него были изъяты похищенные из отделения банка 15 млн рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о разбое, правоохранители продолжают розыск предполагаемых соучастников.
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