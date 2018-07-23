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Оправданным высокопоставленным чиновникам Омска пересмотрят приговор
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Оправданным высокопоставленным чиновникам Омска пересмотрят приговор 

Омск Здесь 30 минут назад
Фото: Омск Здесь
Через месяц суд пересмотрит приговор экс-министру имущественных отношений области Виктору Соболеву и бывшему вице-мэру Омска Владимиру Потапову. В Омском областном суде назначили дату заседания по пересмотру приговора бывшему министру имущественных отношений Виктору Соболеву и бывшему вице-мэру Омска Владимиру Потапову. Напомним, в конце июня суд повторно оправдал высокопоставленных чиновников. Их обвиняли в превышении должностных полномочий.
Прокуратура тогда заявляла, что приговор будет обжалован. В середине прошлой недели в суд поступило апелляционное представление от гособвинения. Заседание назначено на 16 августа. Следствие считало, что с августа 2009 по декабрь 2011 года Владимир Потапов, занимавший тогда должность первого вице-мэра, и его заместитель Виктор Соболев подписали с ОАО «Электротехнический комплекс» ряд документов по возмещению затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт бесхозяйных тепловых сетей в Амурском поселке. Несмотря на то, что описанные работы не были выполнены, компании из городского бюджета было перечислено свыше 80 млн руб. Год назад, прошлым летом суд оправдал чиновников, но тогда апелляционная инстанция приговор отменила.
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