В Башкирии чиновник получил условный срок за мошенничество

Кушнаренковский районный суд приговорил чиновника к условному лишению свободы за злоупотребление должностными полномочиями и за мошенничество.

В суде установлено, что за год (2007–2008) глава сельсовета дал пятерым горожанам, в том числе своей супруге, поддельные документы на муниципальную землю. На основании подложных справок местные жители оформили участки площадью 1,4 га в селе Новые Тукмаклы в свою собственность. Впоследствии земли были застроены жилыми домами.

Рыночная стоимость незаконно отчуждённого имущества превысила 920 тысяч рублей.

Прокуратура района потребовала от бывшего главы сельсовета возмещения причиненного ущерба. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры

— Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, — пояснили в ведомстве.