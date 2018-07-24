Экс-чиновника из Башкирии осудили сразу по трем статьям

Бывший глава Старотукмалинского сельсовета Кушнаренковского района признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве с использованием служебного положения и незаконной рубке лесных насаждений.

Следователи вскрыли коррупционную схему

Выяснилось, что чиновник ровно год, с 2007-го по 2008-й, используя свое служебное положение, составлял лично, а также давал своим подчиненным заведомо незаконные указания о составлении регистрационных документов, содержащих ложные сведения. Используя фальшивые бумаги, местные жители оформляли право собственности на земельные участки в с. Новые Тукмалы.

Общая площадь незаконно отчужденных земельных участков составила 1,4 га, их рыночная стоимость превысила 900 тысяч рублей, в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 815 тысяч рублей.

Кроме того, в 2016 году осужденный произвел незаконную рубку лесных насаждений для личных нужд.