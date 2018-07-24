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Экс-чиновника из Башкирии осудили сразу по трем статьям
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Экс-чиновника из Башкирии осудили сразу по трем статьям 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Бывший глава Старотукмалинского сельсовета Кушнаренковского района признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве с использованием служебного положения и незаконной рубке лесных насаждений.
Следователи вскрыли коррупционную схему
Выяснилось, что чиновник ровно год, с 2007-го по 2008-й, используя свое служебное положение, составлял лично, а также давал своим подчиненным заведомо незаконные указания о составлении регистрационных документов, содержащих ложные сведения. Используя фальшивые бумаги, местные жители оформляли право собственности на земельные участки в с. Новые Тукмалы.
Общая площадь незаконно отчужденных земельных участков составила 1,4 га, их рыночная стоимость превысила 900 тысяч рублей, в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 815 тысяч рублей.
Кроме того, в 2016 году осужденный произвел незаконную рубку лесных насаждений для личных нужд.
— Приговором суда бывшему главе сельского совета назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год, — отметили в Следственном комитете республики.
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