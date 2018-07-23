900 тысяч рублей за игры с землёй вернёт бывший глава сельсовета в Башкирии

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В отношении бывшего главы Старотукмаклинского сельсовета вступил в силу приговор за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество — условное лишение свободы.

За то, что в 2007-2008 годах глава сельсовета обеспечил пять жителей, среди них была его супруга, поддельными справками на муниципальную землю. Это дало им право оформить в собственность участки площадью 1,4 га в с. Новые Тукмаклы. Затем построили на участках дома.

В связи с тем, что рыночная стоимость незаконно отчуждённой земли превысила 920 тыс. рублей, прокуратура Кушнаренковского района в суде потребовала от бывшего главы сельсовета возмещения ущерба. Кушнаренковский районный суд взыскал с бывшего главы Старотукмаклинского сельсовета ущерб. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.