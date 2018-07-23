Бывшую сотрудницу УФССП уличили в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в октябре 2017 года обвиняемая, будучи в должности начальника МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, в связи с обращением своей знакомой, злоупотребляя должностными полномочиями из иной личной заинтересованности, обеспечила снятие арестов с имущества должников, без наличия на то законных оснований.

После чего она передала своей знакомой необходимые документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения, на основании которых ограничения в отношении имущества должников были отменены, право собственности на указанное имущество зарегистрировано на третьих лиц.

«В результате умышленных действий обвиняемой были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в подрыве авторитета и дискредитации властных полномочий федерального органа исполнительной власти. Кроме того, злоупотребление ею служебными полномочиями и совершение служебного подлога повлекло существенное нарушение прав и законных интересов одного из банков, выразившееся в лишении возможности в установленном законом порядке взыскать задолженность по кредитному договору в размере более 40 миллионов рублей», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ и УФССП России по Кировской области.

В ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиняемая признала. Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области были допрошены обвиняемая, свидетели, сотрудники службы судебных приставов, должники, произведены обыски в жилище и по месту работы обвиняемой, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела, назначены и проведены две технико-криминалистических судебных экспертизы документов, а также выполнены иные значимые следственные и процессуальные действия. Следователи собрали достаточную доказательственную базу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.