Семья в Саратове отравилась угарным газом из-за засора в дымоходе

Саратове следователи устанавливают причину отравления семьи угарным газом.

Как уточнили «Новостям Саратова» в СУ СК РФ , в настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту трагедии. По данным следствия, 19 июня стражам порядка поступила информация о том, что в больницу попали муж с женой и их 6-месячный ребенок.

Оказалось, что в квартире многоэтажки на улице Пензенской в связи с отсутствием тяги в дымоходном канале скопился газ. Из-за этого, концентрация опасного вещества в воздухе превысило норму. И семья отравилась.

По версии следствия, хозяева участка — ТСЖ «Пензенская-4», не должным образом следили за домом, не поддерживали в норме общие инженерные коммуникации, не чистили и не проверяли дымоход. Точку в уголовном деле поставит суд.