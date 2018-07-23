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Семья в Саратове отравилась угарным газом из-за засора в дымоходе
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Семья в Саратове отравилась угарным газом из-за засора в дымоходе 

Новости Саратова 42 минуты назад
Фото: Новости Саратова
В Саратове следователи устанавливают причину отравления семьи угарным газом.
Как уточнили «Новостям Саратова» в СУ СК РФ, в настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту трагедии. По данным следствия, 19 июня стражам порядка поступила информация о том, что в больницу попали муж с женой и их 6-месячный ребенок.
Оказалось, что в квартире многоэтажки на улице Пензенской в связи с отсутствием тяги в дымоходном канале скопился газ. Из-за этого, концентрация опасного вещества в воздухе превысило норму. И семья отравилась.
По версии следствия, хозяева участка — ТСЖ «Пензенская-4», не должным образом следили за домом, не поддерживали в норме общие инженерные коммуникации, не чистили и не проверяли дымоход. Точку в уголовном деле поставит суд.
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