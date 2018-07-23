Правоохранители задержали мужчину за неправомерное ношение полицейской формы

Сотрудники полиции ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину за неправомерное ношение форменной одежды правоохранительных органов . Об этом сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.

Как сообщает пресс-служба УВД по ЦАО, в полицию поступила информация о том, что в одном из парков столицы неизвестный в форме полицейского обращается с вопросами к гражданам, а их реакция фиксируется на видео.

Сотрудники полиции на Крымском валу задержали указанного гражданина. Им оказался 33-летний приезжий, который, не являясь сотрудником органов внутренних дел, находился в форменной одежде сотрудника правоохранительных органов. Со слов задержанного, он записывал видеорозыгрыш для одной из своих социальных сетей, взяв напрокат форму по объявлению в Интернете.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, дело направлено в Замоскворецкий районный суд.