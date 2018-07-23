Правоохранители задержали мужчину за неправомерное ношение полицейской формы 

Сотрудники полиции ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину за неправомерное ношение форменной одежды правоохранительных органов. Об этом сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
Как сообщает пресс-служба УВД по ЦАО, в полицию поступила информация о том, что в одном из парков столицы неизвестный в форме полицейского обращается с вопросами к гражданам, а их реакция фиксируется на видео.
Сотрудники полиции на Крымском валу задержали указанного гражданина. Им оказался 33-летний приезжий, который, не являясь сотрудником органов внутренних дел, находился в форменной одежде сотрудника правоохранительных органов. Со слов задержанного, он записывал видеорозыгрыш для одной из своих социальных сетей, взяв напрокат форму по объявлению в Интернете.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, дело направлено в Замоскворецкий районный суд.