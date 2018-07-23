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Украинец Грыб в суде не признал вину в содействии терроризму
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Украинец Грыб в суде не признал вину в содействии терроризму 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл — РИА Новости. Гражданин Украины Павел Грыб, который, по версии следствия, убеждал школьницу взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном в Сочи, полностью не признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела 17 июля, установив личность подсудимого и разъяснив ему права. По словам подсудимого, он был задержан 24 августа 2017 года в Гомеле, по материалам дела — в Воронежской области.
"Полностью не согласен с предъявленным обвинением, поскольку во время ведения следствия были допущены критические ошибки", — сказал Грыб.
Гражданин Украины Павел Грыб 1998 года рождения обвиняется в содействии терроризму. По версии следствия, с 27 марта по 15 мая прошлого года, находясь на территории Украины, Грыб через интернет убеждал школьницу из Сочи заложить заранее изготовленное самодельное взрывное устройство и взорвать его на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После этого, по данным следователей, он рекомендовал старшекласснице покинуть Россию.
В начале июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российским коллегам с просьбой принять все меры для соблюдения прав заключенного украинца Грыба. По ее данным, во время этапирования в пенитенциарное учреждение Ростова-на-Дону Грыб был избит другим заключенным, у него были отобраны вещи и продукты питания, переданные представителями генерального консульства Украины.
Ростовский омбудсмен сообщил РИА Новости, что не выявил нарушения его прав в СИЗО. При поступлении в следственный изолятор он был осмотрен медицинским работником. Каких-либо ссадин, гематом порезов или других телесных повреждений, свидетельствующих о применении к нему в ходе этапирования насилия, не выявлено, отметил уполномоченный. Состояние здоровья Грыба, по его данным, было удовлетворительное.
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