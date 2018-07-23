Суд вернул в прокуратуру дело украинца Грыба, вербовавшего школьницу в Сочи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл — РИА Новости . Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении гражданина Украины Павла Грыба, который, по версии следствия, убеждал школьницу взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном в Сочи , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд приступил к слушанию дела 17 июля. В понедельник прокурор огласил обвинительное заключение по делу. Грыб не признал свою вину, заявив, что во время следствия были допущены критические ошибки. Так, по словам адвоката, в обвинительном заключении указана старая редакция закона от 2006 года, тогда как должна быть применена редакция закона от 2016 года. В связи с этим защитники попросили суд вернуть дело в прокуратуру, гособвинитель был против.

"Суд постановил уголовное дело в отношении Грыба… вернуть прокурору Краснодарского края для устранения препятствий рассмотрения дела судом", — сказал председательствующий. Срок содержания под стражей Грыбу был продлен до 22 октября.

Гражданин Украины Павел Грыб 1998 года рождения обвиняется в содействии терроризму. По версии следствия, с 27 марта по 15 мая прошлого года, находясь на территории Украины, Грыб через интернет убеждал школьницу из Сочи заложить заранее изготовленное самодельное взрывное устройство и взорвать его на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После этого, по данным следователей, он рекомендовал старшекласснице покинуть Россию

В начале июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российским коллегам с просьбой принять все меры для соблюдения прав заключенного украинца Грыба. По ее данным, во время этапирования в пенитенциарное учреждение Ростова-на-Дону Грыб был избит другим заключенным, у него были отобраны вещи и продукты питания, переданные представителями генерального консульства Украины.