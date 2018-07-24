Житель Красноярского края 11 лет насиловал родную дочь

Утвержденное прокурором уголовное дело направлено в Тюхтетский районный суд Красноярского края

Как сообщили в краевом Следственном комитете, 40-летний житель Тюхтетского района 11 лет совершал изнасилования и действия сексуального характера в отношении своей родной дочери, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. Когда произошло первое преступление, девочке было 6 лет. Много лет она молчала, но когда повзрослела, обратилась в правоохранительные органы . Всего с 2006 года обвиняемый совершил 22 эпизода преступной деятельности.

В ходе расследования мужчина вину не признал, однако следствие доказало его вину. Вскоре районный суд определит для преступника наказание.