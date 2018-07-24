Ещё
Житель Красноярского края 11 лет насиловал родную дочь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Красноярского края 11 лет насиловал родную дочь 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Утвержденное прокурором уголовное дело направлено в Тюхтетский районный суд Красноярского края.
Как сообщили в краевом Следственном комитете, 40-летний житель Тюхтетского района 11 лет совершал изнасилования и действия сексуального характера в отношении своей родной дочери, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. Когда произошло первое преступление, девочке было 6 лет. Много лет она молчала, но когда повзрослела, обратилась в правоохранительные органы. Всего с 2006 года обвиняемый совершил 22 эпизода преступной деятельности.
В ходе расследования мужчина вину не признал, однако следствие доказало его вину. Вскоре районный суд определит для преступника наказание.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске осудили двух военнослужащих за пьянство В Красноярском крае полицейский заплатил бизнесмену вещдоками Красноярский суд оставил главу Богучанского района под арестом
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»49
Путина попросили вмешаться еще в одну войну537
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»72
Названа «единственная» договоренность США и РФ
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»22
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение