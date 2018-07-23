В Красноярском крае отца осудят за изнасилование дочери

Следственный комитет передал в суд дело 40-летнего жителя Тюхтетского района края. Он обвиняется в изнасиловании своей дочери.

По версии следствия на протяжении 11 лет — с 2006 года — он совращал своего ребенка. Девочке на тот момент было всего 6 лет.

«Она никому не рассказывала о произошедшем. Когда девушка повзрослела, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Всего с 2006 года обвиняемый совершил 22 эпизода преступной деятельности», — рассказали в ведомстве.