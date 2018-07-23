Ещё
В Красноярском крае отца осудят за изнасилование дочери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярском крае отца осудят за изнасилование дочери 

sibnovosti.ru 17 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Следственный комитет передал в суд дело 40-летнего жителя Тюхтетского района края. Он обвиняется в изнасиловании своей дочери.
По версии следствия на протяжении 11 лет — с 2006 года — он совращал своего ребенка. Девочке на тот момент было всего 6 лет.
«Она никому не рассказывала о произошедшем. Когда девушка повзрослела, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Всего с 2006 года обвиняемый совершил 22 эпизода преступной деятельности», — рассказали в ведомстве.
Добавим, что мужчина вину свою не признал, однако следователи собрали достаточные доказательства. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тюхтетский районный суд Красноярского края.
sibnovosti.ru: последние новости
Экс-главу кемеровского управления МЧС подозревают в попытке уничтожить улики о пожаре в «Зимней вишне» В Красноярском крае полицейский незаконно продал древесину бизнесмену Вожатого из Железногорска подозревают в совращении еще двух девочек
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам106
«Она просто перестала дышать — и все»12
Загадочная гибель игроков КВН19
Недовольству россиян в соцсетях положат конец799
Это были их сыновья: захват заложников в Москве62
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
00:45
Служащие ярославской колонии задержаны за пытки
Криминал Происшествия
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение