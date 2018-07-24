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Под Красноярском мужчина семь лет тайно насиловал дочь
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Под Красноярском мужчина семь лет тайно насиловал дочь 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Следствие установило 19 эпизодов надругательства. Отца будут судить четырем статьям.
Следственный комитет Красноярского края завершил расследование дела о сексуальном насилии несовершеннолетней девочки в Минусинске, сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что первый раз 46-летний мужчина изнасиловал дочь в 2010 году, когда ей было всего десять лет.
Супруга злоумышленника узнала об этом случайно спустя семь лет. Она сразу обратилась в полицию. Теперь главу семейства в 19 эпизодах насилия по четырем уголовным статьям. Он уже признал свою вину. Ему грозит до 20 лет тюремного срока.
Отметим, что ранее стало известно о похожей истории в Тюхтетском районе этого же региона, где 40‐летнего жителя также обвинили в насилии собственной дочери. Он делал это на протяжении 11 лет. Повзрослев, девушка обратилась в полицию.
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