В России появятся кассационные и апелляционные суды

России появятся 9 кассационных и 5 апелляционных судов, а возраст их председателей увеличат до 76 лет. Соответствующий закон одобрил Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам.

Эти суды начнут работу с 1 октября 2019 года. Они будут действовать в составе президиума суда и судебных коллегий по гражданским, административным и уголовным делам. Председатели новых судов должны быть назначены до 15 октября 2018 года, а их предельный возраст увеличен до 76 лет. Такой же возраст установлен для председателей арбитражных судов округов и заместителей председателя Верховного суда и Конституционного суда. Устанавливается, что в кассационных и апелляционных судах председатели и их заместители могут назначаться не больше, чем на два срока подряд.