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Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Гатчине
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Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Гатчине 

Ivyborg.ru 1 час назад
Полицейские в Гатчинском районе задержали подозреваемого в двойном убийстве. По версии следствия, одного мужчину он зарезал и сжег тело, а второго зарубил топором и спрятал в лесу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома
Известно, что 22 июля примерно в 11:00 пьяный подозреваемый поссорился с 72-летним хозяином квартиры в Гатчине, затем избил его и зарезал ножом. Перед уходом он облил квартиру бензином и поджог.
На допросе подозреваемый рассказал, что полторы недели назад пил с малознакомым мужчиной в Вырице. Посиделки закончились дракой и убийством. Разрубленное топором тело он оттащил в овраг и закидал ветками. В указанном месте оперативники нашли труп.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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