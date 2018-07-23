Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Гатчине

Полицейские в Гатчинском районе задержали подозреваемого в двойном убийстве. По версии следствия, одного мужчину он зарезал и сжег тело, а второго зарубил топором и спрятал в лесу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома

Известно, что 22 июля примерно в 11:00 пьяный подозреваемый поссорился с 72-летним хозяином квартиры в Гатчине , затем избил его и зарезал ножом. Перед уходом он облил квартиру бензином и поджог.

На допросе подозреваемый рассказал, что полторы недели назад пил с малознакомым мужчиной в Вырице. Посиделки закончились дракой и убийством. Разрубленное топором тело он оттащил в овраг и закидал ветками. В указанном месте оперативники нашли труп.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».