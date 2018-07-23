В Москве задержали напавшего на офис Бинбанка

Нападавшим оказался 35-летний приезжий. У него изъяли похищенные денежные средства. Материальный ущерб от произошедшего оценили в 15 миллионов рублей. Дело возбуждено по статье о разбое. В настоящее время правоохранительные органы ищут возможных соучастников преступления.

18 июля сообщалось о том, что двое вооруженных людей ворвались в отделение Бинбанка по адресу: Ленинградский проспект, дом 75, корпус «Б». Им удалось похитить деньги и скрыться с места преступления. В результате налета никто не пострадал.