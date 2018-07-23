Ещё
В Москве задержали напавшего на офис Бинбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве задержали напавшего на офис Бинбанка 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В пресс-службе главного управления столичного Министерства внутренних дел сообщили о задержании подозреваемого в разбойном нападении на отделение Бинбанка на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС.
Нападавшим оказался 35-летний приезжий. У него изъяли похищенные денежные средства. Материальный ущерб от произошедшего оценили в 15 миллионов рублей. Дело возбуждено по статье о разбое. В настоящее время правоохранительные органы ищут возможных соучастников преступления.
18 июля сообщалось о том, что двое вооруженных людей ворвались в отделение Бинбанка по адресу: Ленинградский проспект, дом 75, корпус «Б». Им удалось похитить деньги и скрыться с места преступления. В результате налета никто не пострадал.
ТВ Центр: последние новости
По факту пыток над заключенным в ярославской колонии возбуждено дело В результате пожара в московском автосервисе пострадали 12 человек Экс-замглавкома Внутренних войск МВД получил 6 лет колонии за взяточничество
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам115
«Она просто перестала дышать — и все»13
Загадочная гибель игроков КВН22
Недовольству россиян в соцсетях положат конец810
Это были их сыновья: захват заложников в Москве62
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
00:45
Служащие ярославской колонии задержаны за пытки
Криминал Происшествия
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение