Похитившего 15 млн рублей в Бинбанке «байкера» задержали в Москве

Столичные оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение Бинбанка , из которого вооруженный пистолетом мужчина вынес порядка 15 миллионов рублей, сообщила пресс-служба московского управления МВД . Допрос предполагаемого злоумышленника сняли на видео.

Порог финансовой организации на Ленинградском проспекте мужчина переступил во второй половине дня 18 июля, причем лицо он прятал под мотоциклетным шлемом. Подойдя к сотруднице, он достал пистолет и потребовал отдать ему деньги. Упаковав около 15 миллионов рублей в рюкзак, налетчик быстро покинул банк — на записи с камеры наблюдения видно, как мужчина убегает вдоль по улице.

В понедельник полицейские сообщили о задержании подозреваемого — им оказался 35-летний приезжий. По меньшей мере часть похищенных средств обнаружили при обыске в его автомобиле.

Мужчину, который не признал своей вины, взяли под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Стражи порядка не исключают, что он действовал не один, а потому проверяют информацию о сообщниках.