Похитившего 15 млн рублей в Бинбанке «байкера» задержали в Москве 

Столичные оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение Бинбанка, из которого вооруженный пистолетом мужчина вынес порядка 15 миллионов рублей, сообщила пресс-служба московского управления МВД. Допрос предполагаемого злоумышленника сняли на видео.
Порог финансовой организации на Ленинградском проспекте мужчина переступил во второй половине дня 18 июля, причем лицо он прятал под мотоциклетным шлемом. Подойдя к сотруднице, он достал пистолет и потребовал отдать ему деньги. Упаковав около 15 миллионов рублей в рюкзак, налетчик быстро покинул банк — на записи с камеры наблюдения видно, как мужчина убегает вдоль по улице.
В понедельник полицейские сообщили о задержании подозреваемого — им оказался 35-летний приезжий. По меньшей мере часть похищенных средств обнаружили при обыске в его автомобиле.
Мужчину, который не признал своей вины, взяли под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Стражи порядка не исключают, что он действовал не один, а потому проверяют информацию о сообщниках.