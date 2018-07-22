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В «Роскосмосе» подтвердили арест сотрудника ЦНИИМаш Кудрявцева
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В «Роскосмосе» подтвердили арест сотрудника ЦНИИМаш Кудрявцева 

Rambler News Service 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Сотрудника Центрального научно-исследовательскго института машиностроения (ЦНИИМаш) Виктор Кудрявцев арестован, подтвердили «РИА Новости» в «Роскосмосе».
«Подтверждаю информацию об аресте Виктора Кудрявцева. Он действительно сотрудник ЦНИИмаш», — сказал руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.
Ранее об аресте сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.
Следственная группа ФСБ 20 июля провела обыски в кабинетах сотрудников головного научного института госкорпорации «Роскосмос» — ЦНИИМаш, а также в офисе Директора информационно-аналитического центра госкорпорации Дмитрия Пайсона, который вчера подал заявление об увольнении. По данным издания «Коммерсант», обыски проходили в рамках уголовного дела о государственной измене.
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