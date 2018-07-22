В «Роскосмосе» подтвердили арест сотрудника ЦНИИМаш Кудрявцева

«Подтверждаю информацию об аресте Виктора Кудрявцева. Он действительно сотрудник ЦНИИмаш», — сказал руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко

Евгений Еникеев. Ранее об аресте сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы

Следственная группа ФСБ 20 июля провела обыски в кабинетах сотрудников головного научного института госкорпорации «Роскосмос» — ЦНИИМаш, а также в офисе Директора информационно-аналитического центра госкорпорации Дмитрия Пайсона, который вчера подал заявление об увольнении. По данным издания «Коммерсант», обыски проходили в рамках уголовного дела о государственной измене.