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Две пенсионерки взяли с жительницы Карелии 29 тысяч за снятие порчи
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Две пенсионерки взяли с жительницы Карелии 29 тысяч за снятие порчи 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Две пожилые женщины получили условные сроки за мошенничество.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии, вынесен приговор двум пенсионеркам из Вологодской области, которые обвинялись в мошенничестве.
В сентябре 2017 года пенсионерки сказали жительнице Пряжинского района, что кто-то навел на нее порчу. Для исцеления и снятия недуга они предложили женщине свои услуги и попросили за это 29 тысяч рублей.
Потерпевшая быстро поняла, что ее обманули, и незамедлительно обратилась в полицию, злоумышленницы были задержаны. Похищенные деньги возвращены потерпевшей.
Суд признал пенсионерок виновными и приговорил каждую к полутора годам колонии условно с испытательным сроком 1 год.
По материалам: ptzgovorit.ru
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