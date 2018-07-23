Две пенсионерки взяли с жительницы Карелии 29 тысяч за снятие порчи

Две пожилые женщины получили условные сроки за мошенничество.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии, вынесен приговор двум пенсионеркам из Вологодской области , которые обвинялись в мошенничестве.

В сентябре 2017 года пенсионерки сказали жительнице Пряжинского района, что кто-то навел на нее порчу. Для исцеления и снятия недуга они предложили женщине свои услуги и попросили за это 29 тысяч рублей.

Потерпевшая быстро поняла, что ее обманули, и незамедлительно обратилась в полицию, злоумышленницы были задержаны. Похищенные деньги возвращены потерпевшей.

Суд признал пенсионерок виновными и приговорил каждую к полутора годам колонии условно с испытательным сроком 1 год.