У пассажира маршрутки изъяли два килограмма героина

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, у молодого человека, ехавшего в маршрутке «Москва-Волгоград», нашли два килограмма героина при личном досмотре в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.