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У пассажира маршрутки изъяли два килограмма героина
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У пассажира маршрутки изъяли два килограмма героина 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД пресечена деятельность 20-летнего волгоградца, причастного к организации канала доставки наркотиков на территорию Волгоградской области.
Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, у молодого человека, ехавшего в маршрутке «Москва-Волгоград», нашли два килограмма героина при личном досмотре в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.
Отметим, что ФСБ уже завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении молодого человека, и передало его в областную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, поле чего то будет направлено в суд.
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