В колонии, где пытали заключенного, отстранили от работы 17 человек 

В исправительной колонии № 1 Ярославской области, где подвергся пыткам и издевательствам один из заключенных, отстранили от работы целый ряд сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.
— 17 сотрудников колонии отстранены от исполнения обязанностей. Они находятся в Ярославле, все местные… Наверное, уже на следующей неделе будет решаться вопрос об их судьбе на ближайшее время, — сказал Бабуркин.
Общественность узнала об избиении заключенного исправительной колонии № 1 Ярославля после публикации видео на сайте «Новой газеты». 20 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.