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Бывшим мировым судьей из Краснодарского края займутся следственные органы
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Бывшим мировым судьей из Краснодарского края займутся следственные органы 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 июля — Новая Кубань. Изначально решение было принято квалификационной коллегией судей Краснодарского края.
Сообщалось, что мировой судья участка №93 Лазаревского района г. Сочи Эдуард Смеленко был задержан с поличным.
В отношении него планируется возбуждение уголовного дела по факту покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
По предварительной версии, со Смеленко вступил в сговор адвокат по одному из гражданских дел, связанных с недвижимостью. Он намеревался оспорить вердикт, вынесенный судом первой инстанции.
Смеленко было предложено оказать содействие за вознаграждение.
* Судью из Сочи подозревают в покушении на посредничество во взяточничестве
Решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края о согласии на возбуждение уголовного дела было рассмотрено в высшей квалификационной коллегии. Его оставили в силе.
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