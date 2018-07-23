Бывшим мировым судьей из Краснодарского края займутся следственные органы

Краснодар . 23 июля — Новая Кубань. Изначально решение было принято квалификационной коллегией судей Краснодарского края

Сообщалось, что мировой судья участка №93 Лазаревского района г. Сочи Эдуард Смеленко был задержан с поличным.

В отношении него планируется возбуждение уголовного дела по факту покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

По предварительной версии, со Смеленко вступил в сговор адвокат по одному из гражданских дел, связанных с недвижимостью. Он намеревался оспорить вердикт, вынесенный судом первой инстанции.

Смеленко было предложено оказать содействие за вознаграждение.

* Судью из Сочи подозревают в покушении на посредничество во взяточничестве

Решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края о согласии на возбуждение уголовного дела было рассмотрено в высшей квалификационной коллегии. Его оставили в силе.