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В Кировской области завели дело на троих подростков, похитивших сверстника
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В Кировской области завели дело на троих подростков, похитивших сверстника 

РИА Новости 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего возбуждено в отношении 16-летнего и двоих 18-летнего юношей в Кировской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, вечером 19 июля компания молодых людей, двум из которых 18 лет, а одному — 16, на двух автомобилях приехала на пруд, расположенный в поселке Октябрьский Зуевского района, где встретила своего 17-летнего знакомого, с которым у них ранее был конфликт.
"Молодые люди избили подростка металлической битой и пластмассовой трубой. После чего, демонстрируя электрошокер и металлическую трубу, затащили потерпевшего в багажник автомобиля и вывезли его в дом одного из молодых людей. Там они удерживали подростка против его воли на протяжении некоторого времени, после чего отпустили. По факту похищения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении СУСК.
Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Они дали признательные показания. Следователям предстоит выяснить мотивы данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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