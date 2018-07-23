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Саровский мошенник обманул восьмерых человек почти на 70 тысяч рублей
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Саровский мошенник обманул восьмерых человек почти на 70 тысяч рублей 

В городе N 48 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
33-летний житель Сарова предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и присвоении чужих средств. Он обманул восьмерых человек, причинив им ущерб на общую сумму 68,5 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
По версии следствия, злоумышленник находил в интернете объявления о продаже различных дорогостоящих вещей — ноутбуков, велотренажеров, игровых приставок. Он договаривался с продавцами о покупке в рассрочку, а сам в это время подыскивал клиентов, желающих приобрести те же товары. Мужчина сообщал потенциальным покупателями, что эти вещи принадлежат ему и брал с них меньшую сумму, чем та, что была указана в объявлениях. Часть денег он отдавал настоящим продавцам, писал расписки о том, что оставшуюся часть возместить позднее и забирал товар.
На самом деле злоумышленник не собирался выполнять своих обязательств. Он передавал уже оплаченные покупки «своим» клиентам, а оставшиеся деньги присваивал себе.
По данной преступной схеме саровчанин действовал в период с января по март текущего года. Также его уличили еще в двух эпизодах. Злоумышленник заключал договоры аренды жилья, после чего присваивал вверенное ему имущество, причинив в общей сложности своими действиями ущерб в сумме 19000 рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Саровчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Кстове семейная пара присваивала деньги дольщиков.
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