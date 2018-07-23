12 лет тюрьмы получил узбекистанец за убийство, совершенное с особой жесток

12 лет тюрьмы получил узбекистанец за убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В конце сентября 2017 года мужчина освободился из мест лишения свободы и приехал в Бежаницкий район, где жила его сожительница, у которой от мужчины было четверо детей. При этом гражданин Узбекистана находился в России нелегально.

Встречу пара решила отметить застольем. После того, как они выпили спиртное, стали ссориться на почве ревности. В итоге мужчина схватил нож и в присутствии двух младших детей нанес потерпевшей не менее 3 ударов кухонным ножом в область грудной клетки и живота. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Приговором Псковского областного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания к колонии строгого режима

Приговор в законную силу не вступил.