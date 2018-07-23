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Жителям Екатеринбурга грозит до 15 лет лишения свободы за ограбление банков
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Жителям Екатеринбурга грозит до 15 лет лишения свободы за ограбление банков 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Жителям Екатеринбурга грозит от восьми до 15 лет лишения свободы за ограбление банков, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
Преступной деятельностью четверо обвиняемых занимались с мая 2017-го по январь 2018 года. За это время они ограбили банковские отделения в Кировском, Орджоникидзевском и Ленинском районах.
Всего совершено четыре нападения, причём для последнего был привлечён ранее судимый мужчина.
Банде удалось украсть более 5 млн рублей. Впоследствии в ходе обысков удалось изъять 1 млн Остальные средства злоумышленники потратили.
Один из обвиняемых уже приговорён к 11 годам колонии строгого режима. Ранее он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.
Уголовные дела остальных переданы в Кировский районный суд. Они обвиняются в разбое, совершённом организованной группой.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в МВД назвали процент раскрываемости преступлений в Татарстане.
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