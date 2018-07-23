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На Урале пойдут под суд налетчики, грабившие банки с фальшивым оружием
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На Урале пойдут под суд налетчики, грабившие банки с фальшивым оружием 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге будут судить банду налетчиков, грабивших банки при помощи фальшивого оружия. Мужчинам удалось заполучить таким образом 5 млн рублей. Эти деньги они потратили на отдых на юге России, об этом сообщает в понедельник, 23 июля, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, эта история произошла с мая 2017 по январь 2018 года. Банда из четырех налетчиков ограбила четыре банка в Кировском, Орджоникидзевском и Ленинском районах Екатеринбурга. В последнем случае они привлекли к делу еще одного мужчину, который, к тому же, до этого уже был судим. Всего таким образом им удалось заполучить больше 5 млн рублей.
К своим ограблениям налетчики тщательно готовились: они изучали, как охраняется здание, ведется видеонаблюдение, продумывали пути отхода. Кроме того, чтобы запугивать сотрудников финансовых организаций, мужчины купили маски, сигнальный пистолет, а также фальшивые гранату и огнестрельное оружие.
Однако правоохранителям все-таки удалось поймать налетчиков. Во время обысков дома у мужчин обнаружили более 1 млн рублей, остальные деньги они успели потратить на отдых на юге России. Четырех грабителей обвиняют по статье «Разбой в особо крупном размере, совершенный организованной группой». Им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Еще один участник банды пошел на сделку со следствием, поэтому в отношении него уголовное дело было выведено в отдельное производство. В июне мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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