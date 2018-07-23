На Урале пойдут под суд налетчики, грабившие банки с фальшивым оружием

Екатеринбурге будут судить банду налетчиков, грабивших банки при помощи фальшивого оружия. Мужчинам удалось заполучить таким образом 5 млн рублей. Эти деньги они потратили на отдых на юге России , об этом сообщает в понедельник, 23 июля, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, эта история произошла с мая 2017 по январь 2018 года. Банда из четырех налетчиков ограбила четыре банка в Кировском, Орджоникидзевском и Ленинском районах Екатеринбурга. В последнем случае они привлекли к делу еще одного мужчину, который, к тому же, до этого уже был судим. Всего таким образом им удалось заполучить больше 5 млн рублей.

К своим ограблениям налетчики тщательно готовились: они изучали, как охраняется здание, ведется видеонаблюдение, продумывали пути отхода. Кроме того, чтобы запугивать сотрудников финансовых организаций, мужчины купили маски, сигнальный пистолет, а также фальшивые гранату и огнестрельное оружие.

Однако правоохранителям все-таки удалось поймать налетчиков. Во время обысков дома у мужчин обнаружили более 1 млн рублей, остальные деньги они успели потратить на отдых на юге России. Четырех грабителей обвиняют по статье «Разбой в особо крупном размере, совершенный организованной группой». Им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.