Прокуратура: в Оренбуржье увеличилось число коррупционных преступлений

19 июля прокуратура Оренбургской области отчиталась об итогах работы за первое полугодие 2018 года.

На фоне общего снижения преступности по Оренбуржью (на 4,4%) увеличилось количество коррупционных преступлений (на 18,3%). К административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 350 должностных лиц, с утратой доверия уволено 1 чиновник.

Кстати, за первые шесть месяцев года пресечено свыше 64 тыс. нарушений закона, должностным лицам внесено около 8 тыс. представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 5,5 тыс. граждан. В суды было направлено свыше 11 тыс. исков, большинство из которых удовлетворено. К административной ответственности привлечены свыше 2 тыс. лиц, возбуждено 157 уголовных дел, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Стоит отметить, что усилиями прокуроров погашена задолженность по зарплате на сумму более 130 млн рублей.