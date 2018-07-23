Доля коррупционных преступлений в Оренбуржье за полгода увеличилась на 18,3%

Количество преступлений коррупционной направленности за первую половину 2018 года в Оренбургской области увеличилось на 18,3%. При этом общее число преступлений снизилось на 4,4%. Такие данные озвучили в прокуратуре области на заседании по подведению итогов за первое полугодие 2018 года.

Согласно официальным данным к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 350 человек, уволено 1 должностное лицо.

Приоритетными вопросами за первые шесть месяцев текущего года стали вопросы по противодействию организованной преступности, коррупции, терроризму, экстремизму, а также надзор за соблюдением законодательства в сфере экономики, оборонно-промышленного комплекса и охраны природы.

С января по июнь прокуратурой пресечено более 64 тыс. нарушений закона, а также вынесено должностным лицам около 8 тыс. представлений об устранении нарушений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 5,5 тыс. и 2 тыс. человек соответственно. По постановлениям прокуроров возбуждено 157 уголовных дел.

В ведомстве также отметили, что благодаря мерам прокурорского реагирования перед работниками различных предприятий погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 130 млн рублей.