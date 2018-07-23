В Краснодарском крае более 2 тысяч осужденных выйдут раньше срока

Благодаря внесению изменений в Уголовный кодекс РФ 3 июля 2018 года длительность срока наказания будет пересмотрена

Более 2 тысяч осужденных выйдут раньше срока в Краснодарском крае

УФСИН России по Краснодарскому краю говорят, что цифра неточная и будет еще корректироваться. А приговоры в отношении осужденных будут пересматриваться судом, несмотря на то, что они вступили в законную силу.

Осужденные, отбывающие наказания за преступления разного характера в колониях общего режима, колониях-поселениях и в воспитательной колонии выйдут на свободу раньше в связи с уменьшением срока лишения свободы.

Новый закон о СИЗО, вступивший в силу 3 июля 2018 года, трактует, что один день содержания под стражей теперь будет засчитываться за полтора дня при отбывании наказания в колонии общего режима и воспитательной колонии. И за два дня, если осужденный отбывает наказание в колонии-поселении.

Как говорят эксперты, новый закон выгоден тем, кто из-за длительного расследования уголовного дела долгое время находился в СИЗО.

«Так как закон имеет обратную силу, многим осужденным, ранее содержавшимся в следственном изоляторе, срок лишения свободы может быть сокращен», — сообщили в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.