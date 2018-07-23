Череповчанин убил лежачую больную мать-пенсионерку

Не меньше 13 раз ударил тупым предметом больную 89-летнюю мать череповчанин. Суд вынес приговор.

Как сообщает областной следственный комитет, трагедия произошла в ноябре прошлого года. В 2017 году состояние пенсионерки резко ухудшилось, она перестала вставать с постели. Ее 55-летнему сыну пришлось жить с ней, чтобы ухаживать. В тот злополучный день мужчина «принял на грудь», подошел к пенсионерке и много раз ударил ее по голове и телу. От полученных травм больная женщина скончалась.