За поджог комнаты бывшей сожительницы и оскорбление суда мужчина получил 3 года колонии строгого режима

городе Конаково перед судом предстал 31-летний местный житель по обвинению в поджоге и оскорблении участников судебного заседания (2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение значительный ущерб, путем поджога), ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду)).

Преступление было совершено 1 января 2018 года. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к своей бывшей сожительнице, решил ей отомстить и поджечь её комнату в общежитии. Он проник в помещение, придвинул к двери холодильник, поджёг имущество в комнате и скрылся с места преступления. При этом он осознавал, что в других комнатах могут находиться люди. В результате пожара огонь полностью уничтожил имущество потерпевшей на общую сумму около 250 тысяч рублей.

Кроме того, 10 февраля текущего года мужчина в зале судебного заседания по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в присутствии секретаря судебного заседания, заместителя межрайонного прокурора, защитника и потерпевшей, будучи недовольным оглашенным постановлением, стал высказывать в адрес всех участников процесса оскорбления.