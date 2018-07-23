Ещё
В Волгоградской области три человека погибли при взрыве газа на барже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгоградской области три человека погибли при взрыве газа на барже 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Главный региональный
ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва газовоздушной смеси на неэксплуатируемой барже в Волгоградской области, сообщает Южное следственное управление СК РФ.
"По версии следствия, 23 июля 2018 года, примерно в 8 часов 30 минут, на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» в результате сварочных ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, в результате которого погибло 3 человека", — говорится в сообщении Южного следственного управления СК РФ.
По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, еще 4 человека пострадали в результате взрыва.
"Четверо пострадавших были доставлены в больницу №25, состояние у всех удовлетворительное. Травмы — ожоги, оскольчатые ранения", — сообщили РИА Новости в комитете.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам116
«Она просто перестала дышать — и все»14
Загадочная гибель игроков КВН22
Недовольству россиян в соцсетях положат конец814
Это были их сыновья: захват заложников в Москве63
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
00:45
Служащие ярославской колонии задержаны за пытки
Криминал Происшествия
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение