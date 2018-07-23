В Волгоградской области три человека погибли при взрыве газа на барже

"По версии следствия, 23 июля 2018 года, примерно в 8 часов 30 минут, на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» в результате сварочных ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, в результате которого погибло 3 человека", — говорится в сообщении Южного следственного управления СК РФ.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, еще 4 человека пострадали в результате взрыва.

"Четверо пострадавших были доставлены в больницу №25, состояние у всех удовлетворительное. Травмы — ожоги, оскольчатые ранения", — сообщили РИА Новости в комитете.