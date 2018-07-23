В Волгоградской области после взрыва на барже возбудили уголовное дело

Ранее СК сообщил, что в понедельник утром на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» во время сварочных ремонтных работ на старой барже произошел взрыв газовоздушной смеси, погибло три работника организации (1962, 1972 и 1995 годов рождения), пять пострадало — трое из них находятся в больнице.

"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда при производстве работ по ремонту несамоходной баржи в городе Волжский Волгоградской области (ч. 3 ст. 143 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.