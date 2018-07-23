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В Волгоградской области после взрыва на барже возбудили уголовное дело
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В Волгоградской области после взрыва на барже возбудили уголовное дело 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: Главный региональный
ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Южное следственное управление на транспорте СК России завело уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда во время ремонтных работ на несамоходной барже в городе Волжский Волгоградской области, где в результате взрыва погибли три человека, сообщает ведомство.
Ранее СК сообщил, что в понедельник утром на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» во время сварочных ремонтных работ на старой барже произошел взрыв газовоздушной смеси, погибло три работника организации (1962, 1972 и 1995 годов рождения), пять пострадало — трое из них находятся в больнице.
"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда при производстве работ по ремонту несамоходной баржи в городе Волжский Волгоградской области (ч. 3 ст. 143 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.
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