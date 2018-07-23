В Зуевском районе молодые люди избили битой 17-летнего парня и увезли его в багажнике к себе домой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего в Зуевском районе Кировской области по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «г», «д» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

20 июля текущего года в Зуевский МСО СУ СКР по Кировской области из полиции поступило сообщение о похищении несовершеннолетнего. К выяснению обстоятельств происшествия подключились следователи.

В ходе проведения проверки было установлено, что 19 июля вечером компания молодых людей, двум из которых 18 лет, а одному — 16, на двух автомобилях приехала на пруд, расположенный в поселке Октябрьский Зуевского района, где встретили своего 17-летнего знакомого, с которым у них ранее был конфликт.

«Молодые люди, осознавая, что потерпевший является несовершеннолетним, действуя умышленно, совместно и согласованно избили подростка, в том числе металлической битой и пластмассовой трубой. После чего, демонстрируя электрошокер и металлическую трубу, затащили потерпевшего в багажник автомобиля и вывезли его в дом одного из молодых людей. Там, на протяжении некоторого времени, они удерживали подростка против его воли, после чего отпустили», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшего и свидетелей, назначили экспертизы.

Также по делу направлены запросы на сбор характеризующего материала на потерпевшего и подозреваемых. Последние задержаны в порядке ст.91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

В ходе допроса в качестве подозреваемых, они дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Следователям предстоит выяснить мотивы данного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото — СУ СКР по Кировской области