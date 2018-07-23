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Под Кировом задержали троих подростков, избивших и похитивших сверстника
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Под Кировом задержали троих подростков, избивших и похитивших сверстника 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Кировские следователи расследуют случай избиения и похищения 17-летнего жителя Зуевского района области.
Об этом сообщает портал регионального управления СК РФ. Инцидент произошел 19 июля около пруда в поселке Октрябрьский Зуевского района Кировской области: два 18-летних молодых человека и один 16-летний подросток встретили своего 17-летнего знакомого, с которым они находились в конфликтных отношениях.
«Молодые люди избили подростка, в том числе металлической битой и пластмассовой трубой. После чего, демонстрируя электрошокер и металлическую трубу, затащили потерпевшего в багажник автомобиля и вывезли его в дом одного из молодых людей. Там, на протяжении некоторого времени, они удерживали подростка против его воли, после чего отпустили», — говорится в сообщении следователей.
Известно, что молодые люди дали признательные показания. В настоящий момент правоохранители выясняют мотивы юношей и выбирают в отношении них меру пресечения.
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