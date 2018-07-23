В Москве у метро нашли труп 

У станции московского метро найден труп, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По словам собеседника агентства в правоохранительных органах столицы, тело человека было найдено «в общественном месте» неподалеку от станции подземки «Селигерская» Люблинско-Дмитровской ветки метро.
Источник не уточнил пол, возраст и обстоятельства смерти человека, сообщив лишь, что в настоящее время в районе станции работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Нынешним утром мертвой была найдена пятилетняя девочка, пропавшая вчера в Московской области. Труп ребенка был найден лежащим в спортивной сумке неподалеку от железнодорожной станции в Серпухове. Подмосковное управление Следственного комитета возбудило по факту находки уголовное дело по статье «Убийство».