За самовольное подключение газа теперь возбуждают уголовное дело

В июле Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за повторное нарушение— незаконное подключение к трубам нефтепровода и газопровода.

Как сообщает агентство новостей Москва , за неоднократное нарушение, теперь предусмотрено наказание в виде штрафа от 80 тысяч рублей В зависимости от определения суда, нарушитель может быть осуждён на обязательные работы на срок 360 часов или исправительные работы на срок до одного года либо двух лет.

За присоединение к магистральному трубопроводу наказание жёстче. Нарушитель может быть оштрафован на 200 тысяч рублей, либо приговорён к обязательным работам на 400 часов. Предусмотрено так же наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Сохраняется действующая ранее ответственность за повреждение трубопроводов и газопроводов, приведшее к нарушению эксплуатации и нормальной работы отлаженной системы. За это хулиганам или предпринимателям грозит срок до пяти лет лишения свободы, а если речь идёт о сговоре группы лиц, то им грозит до шести лет тюрьмы.