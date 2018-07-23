В Мумбаи мужчину арестовали за ложное сообщение о теракте в аэропорту

НЬЮ-ДЕЛИ , 23 июл — РИА Новости . Полиция индийского Мумбаи арестовала местного жителя, который обвинил свою возлюбленную в подготовке теракта в международном аэропорту имени Чатрапати Шиваджи, сообщив в правоохранительные органы о якобы заложенном в ее чемодане взрывном устройстве, пишет в понедельник газета Hindustan Times.

Согласно этим данным, мужчина по имени Кутубуддин Шахивала позвонил в полицию и рассказал, что в чемодане одной из пассажирок, которая в воскресенье утром должна была вылететь в Йемен , спрятана бомба. По прибытии в аэропорт сотрудники службы безопасности задержали 26-летнюю девушку, однако при проверке багажа не обнаружили каких-либо следов взрывчатых веществ. Во время допроса выяснилось, что Шахивала является знакомым женщины, которому та ранее ответила отказом на предложение стать его женой.

Как сообщает газета, история этой неразделенной любви насчитывает несколько месяцев. Шахивала познакомился с девушкой в интернете, после чего последовала переписка, из которой следует, что женщина собиралась приехать в Мумбаи, чтобы проведать находившегося там на лечении отца. Прибыв в Индию , она решила встретиться со своим новым знакомым, который заверял ее, что богат, хотя в действительности оказался рядовым сотрудником одного из магазинов. В определенный момент, отмечает издание, девушка решила поставить точку в этих отношениях, однако Шахивала это не остановило. Получив отказ, он начал ежедневно звонить своей возлюбленной, угрожая «создать ей проблемы», если та не ответит ему взаимностью.

Во время допроса в аэропорту женщина узнала номер, с которого был совершен звонок о готовящемся теракте, и рассказала полиции о Шахивале. Спустя несколько часов тот был арестован в собственном доме. Ему предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса Индии, включая запугивание.