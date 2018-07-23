Восемь человек обманул 33-летний мошенник в Сарове

В Саровский городской суд направлено уголовное дело в отношении 33— х летнего местного жителя, который обвиняется в совершении шести преступлений по статье «Мошенничество» и двух — по статье «Присвоение».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По версии следствия с 23 января по 3 марта 2018 года молодой человек находил в сети «Интернет» объявления о продаже частными лицами дорогостоящих вещей, таких как велотренажёр, игровая приставка, ноутбук.

Он звонил продавцам и договаривался о продаже вещей в рассрочку. Затем саровчанин находил покупателей на эти же товары, сообщая, что они принадлежат ему, брал с них деньги в размере, ниже стоимости, указанной в объявлениях.

После этого часть полученных денег он отдавал настоящим продавцам, а также писал расписки о дальнейшем возврате оставшейся части стоимости. После этого злоумышленник отдавал уже «своим» покупателям уже оплаченный ими товар, а оставшуюся часть денежных средств присваивал себе.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 68500 рублей.

Кроме того, мужчина дважды заключал договоры аренды жилого помещения, после чего присвоил себе полученные деньги в сумме 19 тысяч рублей.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.