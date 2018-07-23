Тюменцу два года не платили заработную плату

По версии следствия, с апреля 2016 по апрель 2018 года руководитель ООО «Династия», не производил выплату заработной платы работнику общества, в результате чего перед сотрудником образовалась задолженность в размере более 400 000 рублей.

Аналогичная ситуация сложилась в ООО «Спецтехстрой», основным видом деятельности которой является строительство дорог и автомагистралей, руководитель которой не выплатил заработную плату работнику в период с января по сентябрь 2017 года в размере 169 000 рублей.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причин и условий, способствовавших их совершению. Принимаются меры направленные на возмещение задолженности работникам обществ. Расследование уголовных дел продолжается», — сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.