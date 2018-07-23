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В Оренбурге раскрыта тайна останков на пустыре в районе Дома Памяти?
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В Оренбурге раскрыта тайна останков на пустыре в районе Дома Памяти? 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге в деле об останках человека, найденных в районе Дома Памяти, появились новые подробности: к совершению преступления может быть причастна 60-летняя мать погибшего, сообщает СУ СК региона.
18 июля подозреваемая была задержана. В ее квартире были обнаружены другие части тела ее сына, упакованные в полимерные пакеты. Женщина заявила, что в ноябре прошлого года ее родственник умер от алкоголизма. Так как у нее не было документов и денег, она не стала никому сообщать о произошедшем и оставила тело сына в квартире. Следователи проверяют эту версию.
Стоит отметить, что старушка и ее сын нигде не работали и не получали социальные выплаты и пенсии. Подозреваемая помещена в стационар психиатрической больницы для определения вменяемости.
Расследование продолжается.
Напомним, В Оренбурге в начале июня собака принесла во двор человеческие останки, хозяева срочно вызвали полицию, территория была оперативно оцеплена. На участке местности, расположенной в районе улиц Сухарева, Тракторная, были обнаружены части левой и правой ноги и часть левой руки неизвестного мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
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