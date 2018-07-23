Из-за отсутствия денег на похороны мать хранила тело сына дома

Накануне в Оренбурге на Тракторной обнаружили части тела мужчины. По факту произошедшего СК по Оренбургской области возбудил уголовное дело.

Как сообщают в ведомстве, 2 и 3 июня в районе улиц Сухарева и Тракторная областного центра были найдены человеческие конечности. Сотрудники следственного комитета и областного УМВД установили, что к смерти мужчины причастна его 60-летняя мать. Во время обыска в доме женщины обнаружили оставшиеся части тела, упакованные в полимерные пакеты. В квартире они пролежали больше полугода.

В ходе допроса задержанная рассказала, что ее сын скончался еще в ноябре 2017 года от употребления спиртных напитков. Хоронить его было не на что, поэтому она решила расчленить его тело, упаковать по пакетам и оставить в квартире. Кроме того, у них не было документов, удостоверяющих личность. Мать и сын жили вместе. Они нигде не работали и не получали никаких социальных выплат. Сейчас версию женщины проверяют следственные органы. Так ли было все на самом деле, станет известно после проведения всех необходимых судебно-медицинских экспертиз.

На данный момент женщина находится в стационаре психиатрической больницы. Специалисты проверяют ее на вменяемость.

По факту случившегося правоохранители проводят следственные мероприятия. Расследование дела продолжается.