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Из-за отсутствия денег на похороны мать хранила тело сына дома
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Из-за отсутствия денег на похороны мать хранила тело сына дома 

ProOren 42 минуты назад
Фото: ProOren
Накануне в Оренбурге на Тракторной обнаружили части тела мужчины. По факту произошедшего СК по Оренбургской области возбудил уголовное дело.
Как сообщают в ведомстве, 2 и 3 июня в районе улиц Сухарева и Тракторная областного центра были найдены человеческие конечности. Сотрудники следственного комитета и областного УМВД установили, что к смерти мужчины причастна его 60-летняя мать. Во время обыска в доме женщины обнаружили оставшиеся части тела, упакованные в полимерные пакеты. В квартире они пролежали больше полугода.
В ходе допроса задержанная рассказала, что ее сын скончался еще в ноябре 2017 года от употребления спиртных напитков. Хоронить его было не на что, поэтому она решила расчленить его тело, упаковать по пакетам и оставить в квартире. Кроме того, у них не было документов, удостоверяющих личность. Мать и сын жили вместе. Они нигде не работали и не получали никаких социальных выплат. Сейчас версию женщины проверяют следственные органы. Так ли было все на самом деле, станет известно после проведения всех необходимых судебно-медицинских экспертиз.
На данный момент женщина находится в стационаре психиатрической больницы. Специалисты проверяют ее на вменяемость.
По факту случившегося правоохранители проводят следственные мероприятия. Расследование дела продолжается.
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