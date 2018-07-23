В Эрбиле ликвидировали всех участников нападения на здание администрации

Ранее сообщалось, что группа неизвестных вооруженных людей около 7.00 по местному времени (совпадает с мск) напала на здание администрации. По данным телеканала, они выкрикивали «Аллах Акбар».

Вначале службы безопасности сообщили, что ликвидировали двух из трех участников нападения. Третий злоумышленник какое-то время укрывался в здании, но позже был также ликвидирован силовиками.

Ранее СМИ заявляли, что он привел в действие взрывное устройство, но по сообщениям телеканала «ни один из нападавших не совершал подрыв». Как отмечает телеканал, во время операции силовики освободили одного человека, которого вооруженные люди удерживали в заложниках. В ходе операции два полицейских получили легкие ранения.

Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.