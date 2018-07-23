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В Эрбиле ликвидировали всех участников нападения на здание администрации
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В Эрбиле ликвидировали всех участников нападения на здание администрации 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / Sammy Six / Erbil, Iraqi Kurdistan
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Службы безопасности Иракского Курдистана ликвидировали трех человек, напавших в понедельник утром на здание администрации столицы автономного региона, города Эрбиль, сообщает курдский телеканал Rudaw.
Ранее сообщалось, что группа неизвестных вооруженных людей около 7.00 по местному времени (совпадает с мск) напала на здание администрации. По данным телеканала, они выкрикивали «Аллах Акбар».
Вначале службы безопасности сообщили, что ликвидировали двух из трех участников нападения. Третий злоумышленник какое-то время укрывался в здании, но позже был также ликвидирован силовиками.
Ранее СМИ заявляли, что он привел в действие взрывное устройство, но по сообщениям телеканала «ни один из нападавших не совершал подрыв». Как отмечает телеканал, во время операции силовики освободили одного человека, которого вооруженные люди удерживали в заложниках. В ходе операции два полицейских получили легкие ранения.
Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.
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