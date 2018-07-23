От удара ножом в Темрюкском районе умер 35-летний мужчина 

Следственный отдел Темрюкского района СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве 35-летнего знакомого.
По версии следствия, 6 мая 2018 года обвиняемый находился дома в поселке Красный Октябрь распивал спиртные напитки вместе с гостями — братом и знакомым. В ходе застолья хозяин дома и гость что-то не поделили и перешли на повышенные тона, возник конфликт. Недолго думая, злоумышленник схватил кухонный нож и ударил оппонента в грудь, после чего ушел спать. Раненный смог выбежать на улицу, где его увидели местные жители. Приехавшая бригада «скорой помощи» увезла мужчину в реанимацию. Однако спустя непродолжительное время он там умер.
«Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме. Его ждет суд», — сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, в Туапсе жещина ударила ножницами в глаз мужу, он умер.