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В Лондоне задержаны подозреваемые в нападении на ребенка с применением кислоты
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В Лондоне задержаны подозреваемые в нападении на ребенка с применением кислоты 

ТАСС 47 минут назад
ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Трое мужчин, подозреваемых в причастности к нападению на трехлетнего ребенка с применением кислоты, задержаны в Лондоне. Об этом в понедельник сообщила в Twitter полиция округа Западная Мерсия.
"Полиция, расследующая предполагаемое нападение с применением кислоты против трехлетнего мальчика в городе Вустер, арестовала троих мужчин в Лондоне", — говорится в сообщении.
Аресты были произведены по одному из адресов в столичном районе Уолтемстоу. Задержанным лицам — 22, 25 и 26 лет. Они подозреваются в соучастии в преступном сговоре с целью нанесения тяжких телесных повреждений ребенку. Мотив нападения не установлен. Пострадавший уже выписан из больницы, где ему оказывалась помощь после полученных сильных ожогов руки и лица.
Атака была совершена 21 июля в торговом центре Home Bargains в Вустере. На следующий день британские власти задержали 39-летнего мужчину, проживавшего в Вулверхэмптоне — крупном городе-спутнике Бирмингема. Тогда же полиция объявила в розыск еще троих человек.
В декабре 2017 года министерство внутренних дел Великобритании разработало комплекс мер для предупреждения нападений с применением кислоты. В частности, согласно предложению ведомства, неоднократное появление в общественных местах с едкими веществами должно караться полугодовым тюремным сроком. Кроме того, МВД намерено ввести возрастные ограничения на продажу кислотных веществ.
В последнее время в Лондоне и по всей стране резко возросло количество нападений с применением кислоты. В 2016 году только в столице Великобритании было зарегистрировано 455 правонарушений, связанных с использованием едкой жидкости при нападении на людей. Это примерно в два раза больше, чем в среднем на протяжении последних шести лет.
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