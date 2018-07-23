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В Озинках задержали мужчину, находящегося в межгосударственном розыске
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В Озинках задержали мужчину, находящегося в межгосударственном розыске 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Мужчину задержали сотрудники пограничной службы на контрольно-пропускном пункте в Озинках. Как сообщает пресс-служба пограничного управления по Саратовской и Самарской областям, в ходе осмотра автомобильного транспорта выявлен гражданин одной из республик Центрально-Азиатского
региона. Как выяснилось 59-летний мужчина с августа прошлого года находится в межгосударственном розыске в связи. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 167 Уголовного кодекса «умышленные уничтожение или повреждение имущества» и частью второй статьи 228 Уголовного кодекса «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства» на территории Республики Узбекистан.
"Задержанный через государственную границу не пропущен, после чего передан сотрудникам полиции", — уточнили в ведомстве.
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