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Суд решит судьбу череповчанина, забившего товарища до смерти
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Суд решит судьбу череповчанина, забившего товарища до смерти 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Житель Череповца стал жертвой 33-летнего мужчины. Тот забил своего товарища до смерти.
ЧП произошло в декабре прошлого года в городе металлургов. Подозреваемый с подругой пришли в гости к товарищу. Когда алкоголь закончился, женщина начала требовать добавки. Хозяин квартиры не стал терпеть такое поведение и предложил гостье покинуть территорию. Это не понравилось ее ухажеру, которые жестоко избил оппонента руками и ногами.
Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными переломами и открытой черепно-мозговой травмой. Через несколько дней он скончался на больничной койке. Злоумышленника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.
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