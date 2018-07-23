Ещё
В Москве у метро нашли труп
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве у метро нашли труп 

Дни.ру 11 часов назад
В столице у станции метро «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии найдено тело человека. На месте работают правоохранители. Все обстоятельства ЧП выясняются, передает сетевое издание m24.ru.
Дни.ру: последние новости
Мощный взрыв в Москве обрушил здание Суд арестовал экс-главного следователя Москвы "Я в порядке": Убивший жену полицейский писал СМС родным от ее имени
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский политик лично проверил Крымский мост135
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль146
«Плеер.ру» приостановил работу после обысков26
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание232
Россияне взбунтовались из-за нового налога480
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение